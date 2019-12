Nadia Toffa e Teresa Bellanova, il 2019 su Twitter

Il ricordo de Le Iene per Nadia Toffa, la ministra Teresa Bellanova che ironizza sui propri look. Sono questi tra gli argomenti più popolari in Italia su Twitter nel 2019, secondo un'analisi che la piattaforma pubblica ogni anno, nel nostro paese e a livello mondiale. In Italia l'hashtag più menzionato in politica è Salvini, nel mondo nella sezione attualità c'è Notre Dame, la cattedrale di Parigi devastata da un grave incendio lo scorso 15 aprile.

Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia pic.twitter.com/MsUpJm253L — Le Iene (@redazioneiene) August 13, 2019

In cima alla classifica dei tweet più ritwittati c'è l'addio da parte della redazione de Le Iene a Nadia Toffa, inviata e conduttrice del programma televisivo venuta a mancare ad agosto 2019. Il post è stato condiviso quasi 10 mila volte da parte degli utenti in tutta Italia. In seconda e in terza posizione dei tweet con il maggior numero di like c'è Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole che ha ironizzato sui look sfoggiati durante il giuramento al Quirinale, lanciando l'hashtag #vestocomevoglio.

Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi? pic.twitter.com/i4QcBlJWDn — Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) September 6, 2019

Nel nostro paese il movimento di Greta Thunberg e del Friday for future è solo quinto nella classifica dei tweet più ritwittati (quelli con la funzione "Retwitta con commento"), in particolare l'intervento della giovane attivista al Senato.

Primo di questa categoria è invece un post di Laura Pausini. Gli hashtag più popolari nelle categorie intrattenimento e sport sono, rispettivamente, #amici18 e #juventus.

Nel mondo il tweet più ritwettato è quello dell'immagine di un uovo che voleva toccare il record dei like (e ci è riuscito), tra i politici il primo è Trump seguito da Obama; tra gli sportivi al top c'è il calciatore brasiliano Neymar, tra le serie tv 'Il trono di Spade', mentre l'emoji più popolare su Twitter nel mondo nel 2019 è quella della faccetta che ride con le lacrime.(ù