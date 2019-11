Facebook, barra collegamenti personalizzabile

Su Facebook la barra delle sezioni disponibili come Marketplace e Video diventa personalizzabile, dando la possibilità di escluderne alcune e di conseguenza anche le notifiche collegate. La nuova funzione, disponibile per Android e iOS è in distribuzione anche in Italia.

Gli utenti potranno rimuovere le sezioni ritenuti superflue cliccando sul menu laterale (quello con le tre linee); poi Impostazioni; selezionando Barra dei collegamenti rapidi nella sezione "Collegamenti rapidi" e scegliere quali di questi visualizzare nella barra superiore del feed di Facebook.

"Stiamo implementando i controlli della barra di navigazione per consentire agli utenti di connettersi alle informazioni desiderate e controllare le notifiche che ricevono all'interno dell'applicazione di Facebook", conferma al sito TechCrunch un portavoce del social network.