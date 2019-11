Facebook cambia logo aziendale, non per il social

Facebook ha un nuovo logo, o meglio un nuovo logo aziendale "che aiuta a fare miglior distinzione tra la società e l'app". Il logo è costituito da una scritta tutta maiuscola (FACEBOOK) e sarà anche in vari colori, non solo nel classico blu. Il marchio contraddistinguerà app come Instagram e WhatsApp, si troverà nelle pagine iniziali o nelle impostazioni, o in prodotti come i virosi Oculus e l'altoparlante intelligente Portal. Non nel social network che manterrà l'attuale scritta in minuscolo nel colore blu. Insomma, servirà a chiarire in modo più evidente la proprietà dei vari servizi della piattaforma.

"Stiamo aggiornando il brand della nostra compagnia per rendere più chiaro il fatto che tutti questi prodotti siano di Facebook - scrive la società di Menlo Park - Nelle prossime settimane cominceremo a utilizzare il nuovo marchio all'interno di tutti i nostri prodotti e materiali di marketing che comprendono anche un nuovo sito della compagnia".

Secondo il sito Buzzfeed, lo scopo della riprogettazione è scongiurare ulteriori complicazioni con la Federal Trade Commission, l'antitrust statunitense, da cui è stata già sanzionata a luglio per violazione della privacy.