Chiude Yahoo Gruppi, la storia del web

Se ne va un pezzo di storia del web. Chiude dopo 18 anni di servizio Yahoo! Gruppi, modalità con cui si comunicava prima dell'avvento dei blog e dell'invasione dei social network, attraverso una mailing list. Il servizio chiuderà i battenti il 14 dicembre. In quella data tutti i contenuti presenti saranno rimossi ma già a partire dal 21 ottobre non sarà più possibile inserire nuovo materiale. Chi vuole preservare il proprio materiale deve scaricarlo in tempo.

Successivamente il sito continuerà a esistere, ma i gruppi pubblici diventeranno privati e sarà necessaria l'approvazione di un amministratore per farne parte. Gli utenti potranno continuare a essere in contatto con i propri gruppi via email.