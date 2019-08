Steve Jobs come Elvis, spunta foto sosia in Egitto

La foto di un uomo che somiglia fortemente a Steve Jobs rimbalza sui social media e alimenta teorie del complotto.

L'immagine, secondo quanto ricostruito dai media, è stata scattata in Egitto: immortala un uomo molto simile a Jobs senza scarpe, così come piaceva a lui. I commenti online sullo scatto ricalcano teorie simili a quelle su Elvis Presley, secondo le quali il cantante non sarebbe morto.

Per Jobs i commenti sono sulla stessa linea, anche che se qualcuno fa notare come l'uomo non possa essere Jobs in quanto non indossa un Apple Watch.