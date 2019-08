Usa, indagine antitrust sui big hi-tech

Negli Stati Uniti è pronta una nuova offensiva contro i big tecnologici, da Google a Facebook, già nel mirino delle autorità federali. Stavolta a preparare un'azione antitrust congiunta sarebbe un gruppo di Stati Usa che dovrebbe lanciare ufficialmente l'indagine il prossimo mese, secondo quanto riporta il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza dei fatti.



L'obiettivo dell'indagine è verificare l'esistenza di una posizione dominante di poche aziende che di fatto soffocano la concorrenza. I procuratori generali dei vari Stati sarebbero quindi pronti a citare in giudizio i vertici di queste aziende.



La loro azione antitrust dovrebbe connettersi con quella annunciata il mese scorso e portata avanti, a livello federale, dal ministero della Giustizia. Il numero di Stati coinvolti non è al momento noto, ma secondo alcune fonti dovrebbero essere almeno una ventina. Google, Facebook, Apple e Amazon - quattro aziende che presumibilmente saranno coinvolte nelle nuove indagini - non hanno commentato.