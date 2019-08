Hong Kong, Twitter e FB fermano campagna cinese

Twitter e Facebook bloccano la propaganda cinese contro le proteste a Hong Kong. I due social sospendono falsi account originati in Cina e che avevano nel mirino le manifestazioni pacifiche con l'obiettivo di "seminare discordia". Gli account infatti mostravano come i manifestanti agissero in modo violento o fossero spinti da altre motivazioni nello scendere in piazza. Un post su Facebook legava i manifestanti ai combattenti dell'Isis.



Facebook ha rimosso "sette pagine, tre gruppi e cinque account" di disinformazione, mentre Twitter ha bloccato 936 account. La società che cinguetta si spinge anche oltre, bloccando la promozione e sponsorizzazione di tweet da parte di media appoggiati da uno Stato. Una decisione che arriva dopo che il China Daily e altre pubblicazioni statali hanno pubblicizzato su Twitter spot secondo i quali le proteste a Hong Kong erano spinte dagli interessi dell'Occidente e stavano diventando violente.(ANSA).