Facebook: utenti attivi giornalieri a quota 1,59 miliardi

Gli utenti mensili attivi di Facebook sono 2,41 miliardi (+8%), mentre quelli giornalieri 1,59 miliardi (+8%). Sono i dati trimestrali resi noti dalla società. I ricavi sono saliti del 28% a 16,88 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è calato del 49% a 2,6 miliardi di dollari.

I dati sono arrivati a ridosso della maxi-stangata sulla privacy: il social network ha patteggiato con le autorità americane e pagherà 5 miliardi di dollari per chiudere le indagini sulle sue violazioni alla privacy, e cercare di lasciarsi alle spalle mesi di critiche e di ostilità politica.

Ma le grane per Facebook non sono finite. La Federal Trade Commission, con cui ha patteggiato, non molla la presa e apre un'indagine antitrust sul social network. Un'inchiesta separata da quella del Dipartimento di Giustizia, con cui la Ftc condivide le responsabilità antitrust, sulle grandi aziende tecnologiche americane. "Abbiamo avuto un trimestre solido e le nostre attività e la nostra comunità continuano a crescere.

Stiamo investendo per maggiori tutele della privacy per tutti e nell'offrire nuove esperienze a chi usa i nostri servizi" afferma Mark Zuckerberg. L'amministratore delegato di Facebook rivolgendosi ai dipendenti ha parlato di "un nuovo capitolo" per la società con il patteggiamento con la Federal Trade Commission sulla privacy.