Google rimuove 7 app stalker, dati a insaputa utenti

Google rimuove dal suo negozio digitale sette app 'stalker', spiavano e tracciavano dati all'insaputa degli utenti ed erano tutte progettate da uno sviluppatore russo. In totale le applicazioni - come spiegano i ricercatori di Avast che le hanno scoperte e segnalate alla società californiana - hanno registrato circa 130.000 installazioni.

Le applicazioni spia rimosse sono: Track Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Kids Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker, Sms Tracker, Employee Work Spy. Le più scaricate sono risultate Spy Tracker e Sms Tracker con 50.000 installazioni ciascuna. Una volta installate le applicazioni raccoglievano ed inviavano i dati relativi a posizione, contatti, registro delle chiamate e messaggi di testo.

Il soggetto monitorato era all'oscuro di tutto, anche perché sul telefono non compariva nessuna icona visibile dell'app. "Queste app non sono etiche e sono problematiche per la privacy delle persone, non dovrebbero trovarsi nel Play Store di Google perché promuovono condotte criminali e possono essere usate da datori di lavoro, stalker o partner per spiare le loro vittime", spiega Nikolaos Chrysaidos, capo della sicurezza 'mobile' di Avast.