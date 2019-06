Facebook, solo 1 italiano su 3 ha competenze digitali

"Molte persone hanno difficoltà nel lavoro perché mancano le competenze digitali, in Italia solo 1 su tre le ha. 'Binario F' è il nostro grande investimento nel paese, vogliamo formare 100mila persone entro l'anno": lo ha detto Sheryl Sandberg, direttore finanziario di Facebook, in Italia per la prima volta, per inaugurare Roma l'allargamento di Binario F, il centro italiano dedicato alla formazione digitale di persone, imprese, associazioni e istituzioni ospitato presso l'Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs alla stazione Termini.

Da oggi lo spazio, "il maggiore investimento realizzato finora da Facebook in Italia", è "cinque volte più grande", occupa 900 metri quadrati e ha a disposizione nuove aree di formazione per raggiungere l’obiettivo di trasferire le competenze digitali "a 100mila persone in Italia entro la fine del 2019", ha aggiunto il braccio destro di Mark Zuckerberg.

"Non siamo così antichi come la città eterna, ma sono onorata di essere qui per mettere insieme persone e community, non c'è un posto migliore di Roma che ha connesso strade e idee", ha aggiunto Sandberg, sottolineando che "su Facebook ci sono 31 milioni di italiani e 27 milioni partecipano alle Community", quelle aggregazioni di idee e proposte a cui è dedicata la giornata di oggi.

Nel suo intervento Sheryl Sandberg ha toccato anche temi di attualità. "Sappiamo di dover risolvere problemi come l'hate speech e la disinformazione soprattutto nelle elezioni politiche, ma ci siamo impegnati con i fact checkers, nel controllo degli annunci pubblicitari elettorali e questo lavoro ha avuto un impatto", ha spiegato, aggiuungendo che "dal 2016 le interazioni con le notizie false sono dimezzate e il 65% del linguaggio d'odio è stato rimosso rispetto al 24% di due anni fa. Abbiamo ancora del lavoro da fare, lanceremo nuovi strumenti". Il Chief Operating Officer di Facebook ha poi sottolineato che la piattaforma "affronta le sfide che affronta tutto internet, dobbiamo stare vigili e collaborare con i governi per nuove regole e per la privacy. Siamo determinati ad essere parte della soluzione".

A Binario F è intervenuto anche Luca Colombo, Country Director di Facebook. “Le competenze digitali sono un requisito imprescindibile per la crescita economica del Paese e sono le imprese stesse a sostenerlo - ha affermato -. Secondo una recente ricerca di Morning Consult, infatti, l'87% delle PMI in Italia afferma che le competenze digitali di un individuo sono più importanti del percorso scolastico in fase di assunzione di nuovi dipendenti. Facebook è da tempo impegnata, sia in Italia sia all’estero, a supportare persone e imprese nello sviluppo delle competenze digitali e Binario F ne è l’espressione concreta".

“Nonostante le digital skill siano fondamentali per lo sviluppo e la crescita del tessuto sociale ed economico del nostro Paese, in Italia non c’è ancora un livello adeguato e oltre 280mila posizioni specializzate rischiano di rimanere scoperte da qui al 2023. Ad ottobre abbiamo lanciato Binario F e, grazie alla preziosa collaborazione con i numerosi partner, siamo riusciti ad erogare oltre 844 ore di formazione, toccando audience diverse", ha aggiunto Laura Bononcini, Public Policy Director Southern Europe di Facebook.

L’evento si è poi concluso con una tavola rotonda dedicata al mondo Community, moderata da John Cantarella, VP Social Good & Community Partnerships di Facebook, che ha visto la partecipazione di tre importanti Gruppi su Facebook in Italia: Fight The Stroke, I mercoledì della Mansardina e Social Street.