Google dona terreni per emergenza case Silicon Valley

Google si impegna a contribuire per alleviare l'emergenza abitativa e la congestione del traffico della Silicon Valley. Mountain View promette di donare terreni vicino alla sua sede per un valore di 750 milioni di dollari per lo sviluppo di progetti abitativi, e di stanziare 250 milioni in incentivi per la costruzione di case popolari. Complessivamente le iniziative annunciate da Google dovrebbero tradursi in 20.000 nuove abitazioni nei prossimi 10 anni.