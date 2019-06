Google, da news 4,7 miliardi di dollari

Google ha realizzato 4,7 miliardi di dollari nel 2018 grazie alle news e all'informazione. Fondi di cui i "giornalisti meritano una fetta", visto che la cifra è quasi pari ai 5,1 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari realizzati dall'intera industria dei media americani lo scorso anno. E' quanto emerge da uno studio realizzato da News Media Alliance, l'associazione che rappresenta più di 2.000 quotidiani americani, incluso il New York Times.

"Lo studio illustra chiaramente cose che tutti noi già sapevamo. L'attuale dinamica del rapporto fra la piattaforma" Google News "e la nostra industria è devastante", mette in evidenza Terrance Egger, l'amministratore delegato del Philadelphia Enquirer.

Lo studio è stato diffuso in vista dell'audizione alla Camera sui rapporti fra i big tecnologici e i media.(ANSA).