G20, accordo su tasse ai big del web

Nel G20 di Fukuoka, in Giappone, i ministri delle finanze e i banchieri centrali hanno concordato sulla necessità di riformare le regole della tassazione internazionale sulle grandi industrie tecnologiche come Amazon, Google e Facebook. L'obiettivo è di arrivare entro la fine del 2020 alla piena operatività del nuovo regime fiscale con l'idea di tassare le multinazionali digitali superando il requisito della loro presenza fisica.

Detta in altri termini, il parametro non sarà più l'ubicazione dei loro uffici, spesso sistemati in Paesi a tassazione particolarmente premiale, ma in base a dove i big del web registrano le loro entrate.

Il G20 - si legge nel comunicato diffuso al termine dei lavoro - ha votato per continuare la propria cooperazione per un "sistema di tassazione internazionale globalmente equilibrato, sostenibile e moderno. Salutiamo favorevolmente gli obiettivi raggiunti nella trasparenza internazionale, inclusi i progressi negli scambi automatici sulle informazioni per finalità fiscali".