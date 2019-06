Ad aprile boom per la spesa online

Ad aprile il valore delle vendite al dettaglio registra un aumento annuo marcato per la grande distribuzione (+7,5%) mentre molto più contenuta è la crescita per le imprese operanti su piccole superfici (+0,6%). In forte crescita il commercio elettronico (+17,2%). Lo rileva l'Istat.



Guardando ai singoli settori, la Pasqua e i ponti di aprile hanno premiato gli ipermercati (+8,7%) i supermercati (+9,5%) ma soprattutto i discount di alimentari (+11,4%) che con le festività non hanno fatto altro che confermare i loro andamento, più che positivo. "Nel complesso dei primi quattro mesi dell'anno le vendite mostrano un contenuto profilo di crescita tendenziale (+0,6%) che riflette dinamiche divergenti della grande distribuzione (+1,1%) e soprattutto del commercio elettronico (+14,5%) rispetto al leggero calo registrato per le vendite degli esercizi operanti su piccole superfici", riassumere l'Istat facendo il quanto della situazione.