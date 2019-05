Huawei è trending topic in Italia

Lo stop commerciale che Huawei rischia da Google, nonché da costruttori di chip come Qualcomm e Intel, porta l'azienda cinese a essere tra gli argomenti più discussi su Twitter in Europa. L'hashtag #Huawei sbanca in Italia e si piazza tra i primi posti anche negli altri quattro più grandi mercati Ue del Vecchio Continente: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Secondo i dati di Trends24, in Italia #Huawei è la parola più twittata della giornata; supera il tormentone "Game of Thrones" e anche la piccola Noemi, la bambina ferita in un agguato il 3 maggio scorso a Napoli e oggi dichiarata fuori pericolo.

L'attenzione a Huawei non stupisce. Per il colosso di Shenzhen, infatti, l'Italia è il mercato estero più importante per le vendite di smartphone. Sono milioni gli italiani con un telefono Huawei in tasca, ed è quindi comprensibile che ci sia apprensione sulle possibili conseguenze di uno stop di Google.

In Spagna #Huawei è al secondo posto, preceduto dal finale di "Game of Thrones". In Francia è in quarta posizione: davanti a lui c'è sempre "Il trono di spade", con due diversi hashtag, e Vincent Lambert, l'uomo diventato il simbolo del dibattito francese sul fine vita.

In Germania, come in Spagna, #Huawei è medaglia d'argento, preceduto da #Weltbienentag, cioè la giornata mondiale delle api che ricorre oggi. Il Regno Unito, è, tra i cinque, il Paese in cui il nome della società cinese è meno gettonato: nel corso della giornata #Huawei non è andato oltre il terzo posto, scendendo poi fino all'ottava posizione.(