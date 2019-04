Europee: Twitter sostiene campagna Ue con #StavoltaVoto

Twitter sostiene la campagna dell'Unione europea per incoraggiare il voto in vista dell'appuntamento del 26 maggio prossimo. Attiva in italiano l'hashtag #StavoltaVoto con una emoji speciale dedicata. La campagna #ThisTimeImVoting dell'Ue è declinata in 25 lingue diverse, illustra le questioni e i problemi dell'Unione Europea e come ogni singolo voto possa avere un impatto importante sulle condizioni di vita dei cittadini dell'Unione stessa.

"Siamo lieti di supportare una campagna così importante e ci impegneremo per amplificare il più possibile il messaggio principale e la call-to-action per i cittadini: andate a votare", spiega Karen White, Director of Public Policy for Twitter Europe. "Quest'anno le Elezioni Europee rappresentano il secondo esercizio democratico per dimensioni nel mondo e avranno un impatto significativo sulle prospettive geopolitiche della regione e sulle priorità per i prossimi cinque anni - continua -. E' quindi fondamentale che i cittadini di ogni età facciano sentire la propria voce e che spingano altri a fare altrettanto.

La campagna #ThisTimeImVoting incoraggia le persone a prendere un impegno e andare a votare. Attraverso l'adesione a questa campagna si partecipa a una conversazione pubblica di grandissime dimensioni e si ricorda a chi legge l'importanza di esercitare il proprio diritto di voto".