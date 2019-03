Google, cresce l'attesa per il Netflix dei videogame

(ANSA) - E' atteso domani, nel corso della Game Developers Conference a San Francisco, l'ingresso di Google nel mercato dei videogiochi. Secondo alcune indiscrezioni, la compagnia durante la conferenza dovrebbe infatti presentare un nuovo servizio in streaming - una sorta di "Netflix dei videogame" in abbonamento - insieme a una console da gioco dal nome in codice "Yeti".

Il servizio, che provvisoriamente si chiama "Project Stream" ed è stato già testato in Usa, consentirebbe di giocare sfruttando il cloud in modo simile a PlayStation Now. Gli utenti, per accedere ai titoli, dovranno usare Chrome, il popolare browser di navigazione web targato Google, da computer Windows o Mac, ma presumibilmente anche da smartphone e tablet.

Il servizio - che non richiede una console ma solo una buona connessione a internet - potrebbe però essere affiancato da una sorta di console pensata per collegarsi al televisore.

Con il nuovo servizio, Google proverebbe a entrare in un mercato - quello videoludico - che nel 2018 secondo Idc ha generato ricavi per 136 miliardi di dollari su scala globale, dominato da Microsoft, Nintendo e Sony.