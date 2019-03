Facebook e Instagram sono down

Problemi per Facebook e Instagram: un malfunzionamento coinvolge gli utenti su scala globale. Sul sito Downdetector.com sono migliaia le segnalazioni di utenti che lamentano il disservizio.

Le due piattaforme, entrambe di proprietà della compagnia di Mark Zuckerberg, mostrano problemi anche in Italia, dove molte persone stanno lamentando il disservizio su Twitter. Nei trend di Twitter, #instagramdown è al momento al primo posto, mentre #facebookdown è al terzo.

"Siamo consapevoli del fatto che alcune persone stiano avendo problemi ad accedere alla famiglia di app Facebook. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile". Lo afferma un portavoce del social network in merito al disservizio che ha coinvolto le piattaforme Facebook e Instagram.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.