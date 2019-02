Agroalimentare, arriva Amazon Prime Now

MILANO - E' attivo da oggi il programma 'Start-up e piccoli produttori' per Amazon Prime Now. E' una iniziativa per le aziende dell'agroalimentare nate da non più di 5 anni, con un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro e che vendono solo prodotti al 100% in Italia.



Il programma permetterà alle piccole aziende italiane di far conoscere le loro eccellenze alimentari ai clienti Prime di Milano, usufruendo del servizio di consegna in un'ora o in finestre a scelta di due ore, sette giorni su sette. Tra le aziende che partecipano, la pugliese Frantoio Muraglia, la torrefazione siciliana Morettino o il produttore di cioccolato di Modica Sabadì.