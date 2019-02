'Nerd Show' tra fumetti, web e videogames

'Nerd Show', tra i più seguiti appuntamenti italiani dedicati alla cultura nerd, torna per la seconda edizione il 9 e 10 febbraio a Bologna. Per bissare il successo di pubblico del 2018, BolognaFiere ha allestito un evento ricco e originale, frutto della passione dei direttori artistici Lucio Campani e Christian Borghi, impegnati per dare voce e spazio alla cultura nerd che ha "contaminato" moltissimi aspetti della vita quotidiana nell'ambito della tecnologia, del cinema, della moda e della scienza. In uno spazio complessivo di 24mila mq sono previsti 115 stand in tre padiglioni, 200 ospiti, un palinsesto con 150 appuntamenti e oltre 60 ore di spettacoli tra tornei di videogames, gare tra cosplay, show musicali, workshop, proiezioni di serie tv.

Tra le novità, un ring allestito per celebrare il ritorno del grande wrestling - tipo di lotta che mescola spettacolo, intrattenimento e sport - con protagonisti i personaggi dei cartoon, dei fumetti e dei videogames. Gli appassionati potranno vedere all'opera i disegnatori di Tex, Dylan Dog e Batman passeggiando lungo il 'vicolo degli artisti' (artist alley), con ben cento autori tra cui Geoff Darrow, Lee Bermejo, Giuseppe Camuncoli, Marco Checchetto e Leo Ortolani. Oppure percorrere a ritroso la storia dei videogames con l'Atari, il Commodore 64, il Sega Mega Drive, ritrovando i 'mitici' Pac-Man, Super Mario Bros, Sonic. Tra i pilastri della manifestazione c'è infatti un'area retrogaming allestita con 100 console e home computer e 70 videogiochi arcade giocabili senza gettoni. Ampia e rinnovata anche l'area Indie, dovesarà possibile provare in anteprima i giochi degli sviluppatori indipendenti.

I visitatori potranno inoltre applaudire i Mates, il gruppo di youtuber più seguito in Italia con oltre 10 milioni di follower, o LaSabri (un milione 600mila iscritti), vivere un'esperienza creativa sotto la guida di Giovanni Muciaccia, presentatore di Art Attack, ascoltare Giorgio Vanni con una suggestiva versione in acustico delle più amate sigle cartoon, o assistere allo show condotto da Manuela Blanchard e Roberto Ceriotti, volti noti della trasmissione tv per ragazzi 'Bim Bum Bam'.