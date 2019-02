Safer Internet day, i consigli di Facebook

In occasione del Safer Intenet Day, Facebook stila una serie di consigli per gli utenti:

Chi vede cosa: Il controllo della privacy

Anche se può sembrare complicato, in realtà è semplice e molto importante: grazie alla guida passo-dopo-passo, puoi controllare e modificare le tue impostazioni sulla privacy ed essere sicuro che i tuoi contenuti siano condivisi solo con chi vuoi tu.

Autenticazione a due fattori

Due è meglio di uno: l'autenticazione a due fattori è un'ulteriore protezione della tua password. Ogni volta che qualcuno prova ad accedere a Facebook con il tuo account da un computer o dispositivo mobile non riconosciuto, riceverai una notifica e ti verrà richiesto di inserire un codice di accesso speciale o di confermare il tentativo di accesso.

Scegli chi può inviarti richieste di amicizia

"Chi è questo?" Se vuoi evitare che persone sconosciute ti mandino richieste di amicizia, puoi cambiare le impostazioni in modo che, ad esempio, solo gli amici di amici possano aggiungerti.

Modifica la lista degli amici

Non vuoi che tutti vedano chi sono i tuoi amici su Facebook? Dalle impostazioni sulla privacy, puoi facilmente scegliere chi può vedere l'elenco degli amici dal tuo profilo e chi no.

Disattiva le notifiche

Grazie alle notifiche di Facebook sei sempre aggiornato. Tuttavia, se vuoi prenderti una pausa, puoi scegliere quali notifiche preferisci disabilitare con un semplice click.

Disconnettiti in modo sicuro

Se hai usato Facebook sul dispositivo di un'altra persona e ti sei dimenticato di effettuare il logout, puoi farlo in qualsiasi momento nella sezione "Suggerimenti e funzioni di sicurezza". Basta andare alla sezione "Dove hai effettuato l'accesso" e dare un'occhiata all'elenco dei computer, telefoni e tablet collegati.

Portale per i genitori

Spesso i genitori hanno domande o dubbi su Facebook. Che si tratti del proprio account o di quello dei propri figli, il Portale per i genitori offre link e suggerimenti utili per gestire al meglio la loro esperienza su Facebook e aiutare i figli a destreggiarsi con la loro.