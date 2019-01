Ten Years Challenge, il web si sbizzarrisce

(ANSA) - La terra che da tonda diventa piatta. Nokia che da leader del mercato diventa un vecchio saggio accompagnato dai giovani rampanti. La moglie di Lenin che si trasforma in Scarlett Johansson e Jennifer Aniston in Iggy Pop. Anche l'ultimo fenomeno social è rimasto "vittima" delle ormai immancabili rivisitazioni in chiave ironica.

La #TenYearsChallenge, la 'sfida' con cui gli utenti dei vari social hanno messo a confronto due foto a distanza di 10 anni per testimoniare il passare del tempo, dopo essere stata accolta da diverse celebrità in tutto il mondo è stata rivista e corretta con molte chiavi di lettura, da quelle politiche a quelle ambientali, ma soprattutto con diverse sfaccettature ironiche.

Sovrapponendo personaggi famosi diversi, giocando sul cambiamento della forma fisica o sull'immobilità nel tempo di alcuni classici televisivi, gli utenti del web si sono nuovamente sbizzarriti. Ecco una carrellata delle immagini che circolano in questi giorni sui social.