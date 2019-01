Il patron di Amazon Jeff Bezos ha un'altra donna, è Lauren Sanchez

Un'altra donna, sarebbe questa la motivazione alla base del divorzio fra Jeff Bezos e sua moglie Maccankie. Il patron di Amazon avrebbe una relazione con Lauren Sanchez, la moglie del suo amico Patrick Whitesell, uno degli agenti più potenti di Hollywood. Lo riporta il National Enquirer, che ha ha ottenuto foto dei due insieme.

La relazione andrebbe avanti da almeno otto mesi. Il National Enquirer è il tabloid che fa capo a America Media, il cui editore David Pecker è amico di Donald Trump, la cui antipatia per Bezos e per il suo Washington Post e' nota da tempo.

Jeff Bezos e sua moglie MacKenkie non avevano nessun accordo prematrimoniale e questo apre la strada a una divisione a meta' dei beni. Lo riporta TMZ citando alcune fonti. Nello stato di Washington, dove i due presenteranno la documentazione di divorzio, vige infatti la comunione dei beni, il che vuol dire che tutte le proprietà e gli eventuali debiti accumulati nel corso del matrimonio saranno equamente divisi dal tribunale nel caso in cui non sia raggiunta un'intesa. Quando i due si sono sposati nel 1993 Bezos non era ancora un miliardario e non aveva ancora fondato Amazon.