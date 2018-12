Google cresce a Ny, investe un miliardo di dollari

Google cresce a New York. Mountain View ampliera' la sua presenza nella Grande Mela con un campus da un miliardo di dollari nel West Village.

i tratta della seconda mossa di Google per crescere a New York nel 2018: lo scorso marzo la societa' aveva annunciato l'acquisizione per 2,4 miliardi di dollari dell'edificio dove si trova il Chelsea Market.

''New York continua a essere una grande risorsa di talenti. Questo e' quello che ci ha portato a New York nel 2000 e che ci fa restare'' afferma il chief financial officer di Google, Ruth Porat. Google a New York compete con Amazon che ha scelto la citta' per la sua seconda sede.