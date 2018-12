Minuscolo stato Niue, causa in Svezia per dominio web nu

Il minuscolo stato-isola di Niue nel Pacifico ha avviato una causa per risarcimento contro una delle maggiori organizzazioni di internet svedesi, la Internet Foundation (IIS), affermando di avere perso milioni di dollari di introiti perchè il suo dominio di primo livello - 'nu' - è stato utilizzato senza il suo permesso.

Secondo il programma Pacific Beat della radio nazionale australiana Abc, in una causa davanti alla Corte distrettuale di Stoccolma i legali del governo di Niue chiedono un risarcimento fra i 17 e 24 milioni di euro per quello che sostengono sia un uso indebito nei siti web del dominio 'nu', che nelle lingue scandinave significa 'nuovo'.

Nei primi tempi di internet, quella che è ora la Iana (Internet Assigned Number Authority) assegnò alle nazioni i cosiddetti domini di primo livello, come 'au' per l'Australia, 'it' per l'Italia e appunto 'nu' per Niue. Niue, un atollo corallino di circa 260 chilometri quadrati 2.400 km a nord della Nuova Zelanda, sostiene che la IIS, un'organizzazione indipendente responsabile sia per il dominio svedese, sia per quello di Niue, stia usando illegalmente quest'ultimo.

"Nello statuto di fondazione della IIS, è chiaramente stabilito che non è autorizzata ad amministrare domini nazionali stranieri di alto livello, ma si è appropriata di quello di Niue senza il suo consenso", ha detto all'emittente australiana l'avvocato che rappresenta il governo di Niue, Par Brumark, che è anche vice presidente dell''Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Governmental Advisory Committee'.

"Naturalmente si sono anche appropriati dei profitti derivanti dalla vendita dei nomi con dominio 'nu' in tutto il mondo", ha aggiunto.

La piccola nazione insulare polinesiana di Tuvalu, che si trova vicino a Niue nel Pacifico, ha guadagnato negli anni milioni di dollari vendendo la licenza di usare il proprio dominio 'tv'.