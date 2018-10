Uber Works, dopo cibo i dipendenti 'on demand'

Guardie di sicurezza e camerieri su richiesta. Uber punta a diversificarsi in vista dello sbarco in Borsa e pensa a lanciare Uber Work dopo Uber Eats, cercando di applicare il suo modello 'on demand' anche per coloro che cercano lavoratori a tempo determinare per eventi aziendali o simili. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali Uber Works potrebbe aiutare l'app a persuadere i potenziali investitori sul fatto che Uber e' piu' di un semplice servizio di trasporti.