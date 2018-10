Facebook, un progetto per l'alternanza scuola-lavoro

ROMA- Facebook e Skuola.net hanno dato il via a un progetto di alternanza scuola-lavoro. Chiamato Social Kamp, punta a promuovere le competenze digitali mettendo i ragazzi in contatto con gli esperti del panorama italiano del digitale. Ad essere coinvolti sono un centinaio di studenti provenienti da diverse scuole secondarie dell'area metropolitana di Roma. Per ciascuno sono previste 25 ore di alternanza.



Il progetto è all'interno di Binario F, il centro Facebook dedicato allo sviluppo delle competenze digitali, appena inaugurato presso l'Hub di LVenture Group e Luiss EnLabs alla Stazione Termini di Roma.



Social Kamp - si legge in una nota - si propone di approfondire in forma intensiva le basi della digital economy, del marketing digitale e degli influencer, insieme a competenze su storytelling digitale, personal branding e uso consapevole dei social media.