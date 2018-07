La scortesia via mail si paga: più stressati e maleducati

Ricevere una mail un po' più maleducata porta a essere più stressati e più maleducati, anche a casa o tra i colleghi. La scortesia digitale, dunque, ha un effetto concreto nella vita reale. E' questo il risultato di un lavoro di due ricercatori dell'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign e della Università Johannes Gutemberg di Mainz, in Germania, che hanno analizzato il peso psicologico dopo aver letto e-mail negative, maleducate o semplicemente con contenuti scortesi. E' emerso che i dipendenti che subiscono scortesie più frequenti via e-mail durante la settimana tendono a non andare a lavoro la settimana successiva. E, una volta a casa, tendono a essere più scortesi con il proprio partner. "E' una reazione tipica: quando sei sotto stress tendi ad evitare il tuo lavoro per conservare la tua energia e le tue risorse. E' l'autoconservazione", ha detto YoungAh Park, docente di relazioni professionali all'Università dell'Illinois.



Quando i lavoratori rimuginano su incidenti di lavoro negativi durante il fine settimana, "sono più propensi a mettere a dura prova i membri della famiglia, compresa la loro consorte, perché la ruminazione ripete i fattori di stress e ne rinnova gli effetti", ha proseguito Park. Per i dipendenti, spiegano i ricercatori, aiuta quella capacità di essere completamente in grado di disconnettersi dal lavoro quando non si è in ufficio.



Il segreto potrebbe essere quello di un galateo da rispettare nella scrittura delle lettere. "Se l'e-mail è il tuo principale metodo di comunicazione - ha concluso Park - allora dovrebbe esserci almeno un codice di condotta per i dipendenti e un insieme di norme da seguire".