Prime Day Amazon, un milione di prodotti in offerta

Il Prime Day Amazon del 2017 ha battuto ogni record giornaliero di vendite sul portale e l'edizione 2018 si prefigura di superare quel livello.

Quest'anno, la maratona di saldi durerà un giorno e mezzo (dalle 12 del 16 luglio alla mezzanotte del 17) invece che 24 ore, offrirà a prezzi ribassati circa un milione di prodotti con circa il 50% di offerte in più rispetto agli anni passati.

Vale solo per i clienti Prime, un servizio in abbonamento il cui costo è recentemente raddoppiato, ma potrà fare acquisti anche chi sceglie l'opzione per il mese di prova.

Le offerte, che riguardano tutte i principali settori merceologici, si dividono in tre grandi categorie: le offerte del giorno (prodotti scontati in vendita per 24 ore, fino a esaurimento scorte), i Best Deals (durano più giorni e i prodotti solitamente hanno sconti superiori) e le offerte lampo (le migliori del lotto, ma i prodotti sono disponibili per un tempo e in numeri limitatissimi. Amazon consiglia di scaricare l'app per ricevere le informazioni in tempo reale).(ANSA).