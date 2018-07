Facebook, nello streaming ci sarnno filtri e note

Facebook ha depositato due brevetti per le dirette video. Il primo consente di applicare filtri, come nelle foto, durante lo streaming; il secondo di aggiungere annotazioni sempre nel corso della diretta.

I due brevetti - secondo il sito Mashable.com - sono stati depositati lo scorso anno ma resi pubblici in queste ore. Nello specifico, nel primo brevetto viene descritto un processo per "levigare o ammorbidire l'aspetto della pelle in video o immagini in tempo reale", come i filtri applicati ai selfie.

Nel secondo viene descritta una funzionalità tipo didascalia: consente alla persona che sta facendo uno streaming di aggiungere note pre-impostate o promemoria da inserire durante la diretta.