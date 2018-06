Dal 76% italiani sì a documento su social

La diffusione delle fake news, i finti account e i comportamenti scorretti protetti dall'anonimato infastidiscono la maggior parte degli internauti italiani, il 76,8% dei quali sarebbe favorevole all'introduzione dell'obbligo di fornire un documento di identità all'atto di iscriversi a un social network.

A dirlo è il rapporto Agi-Censis. Nel dettaglio, il 33,2% vorrebbe la verifica sull'identità per evitare profili anonimi, il 28,7% per fare in modo che gli utenti rispondano direttamente dei loro comportamenti in rete, e il 14,9% per controllare l'età minima di iscrizione.

Il 12,3% si dice invece contrario perché sarebbe un altro modo di fornire informazioni alle aziende, mentre il 10,8% ritiene che in rete si dovrebbe essere liberi, anche di creare un profilo anonimo.