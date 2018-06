Instagram raggiunge 1 mld di utenti e sfida YouTube

Instagram raggiunge il traguardo di un miliardo di utenti e sfida YouTube e la tv sul fronte dei video. Lancia IGTV, un nuovo spazio e un'app all'interno della piattaforma in cui le persone possono guardare e caricare video dalla durata massima di un'ora.

"Inizia un nuovo capitolo di video su Instagram - ha spiegato il Ceo Kevin Systrom - in IGTV i creatori sono il canale. Ogni utente può essere un creatore, può caricare il proprio video dall'app o dal web per iniziare il proprio canale".

Nella IGTV i video sono a schermo intero e verticali. La riproduzione si avvia non appena si apre l'applicazione, si basa sui contatti che si hanno su Instagram. Si possono guardare i contenuti realizzati dalle persone che già si seguono oppure scoprirne sempre nuove. IGTV sara' disponibile in tutto il mondo a partire da oggi e per le prossime settimane, sia su piattaforma iOS sia su Android.