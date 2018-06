Gli italiani hanno fiducia di Internet e innovazione

Gli italiani hanno fiducia in internet, anche se questa tende a diminuire al decrescere dell'alfabetizzazione digitale. E' l'esito dell'indagine "Conseguenze degli algoritmi: l'atteggiamento degli italiani verso l'innovazione digitale", svolta da SWG per State of the Net, la due giorni dedicata a internet e ai suoi riflessi sulla vita quotidiana delle persone.

A presentare lo studio è stato Giulio Vidotto Fonda di SWG, il quale ha indicato che le interviste sono state fatte tra il 30 maggio e il 4 giugno 2018 su un campione di mille soggetti rappresentativo della popolazione italiana online.

Gli italiani che navigano online (circa il 90% della popolazione) hanno una percezione positiva dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale. Il 58% crede che la società abbia principalmente tratto beneficio da queste innovazioni e associa a queste emozioni positive: principalmente fiducia (46%), sorpresa (37%) e speranza (36%).