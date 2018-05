Nuova provocazione Musk, pensa a sito che valuta media

Elon Musk pensa ad un sito dove gli utenti possano valutare i media e i giornalisti. Lo ha annunciato su Twitter il patron di Tesla e SpaceX, che spesso lancia delle provocazioni. Il sito si potrebbe chiamare Pravda, ipotizza lo stesso Musk, che in russo vuol dire trasparenza ma richiama alla mente anche l'ex organo di stampa del Partito comunista russo.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …