YouTube, arrivano classifiche musicali in 44 paesi

YouTube lancia le classifiche di musica, 'Charts', in 44 paesi del mondo tra cui l'Italia: una vetrina di artisti, brani e video musicali più popolari. "Con oltre 1,8 miliardi di utenti mensili globali, le classifiche YouTube sono il nuovo punto di riferimento per conoscere cosa è popolare, cosa sta emergendo e cosa fa tendenza su YouTube, a livello locale e nel mondo. Le nuove classifiche si basano esclusivamente sul numero di visualizzazioni e riflettono il successo raggiunto dagli artisti su una delle piattaforme musicali più estese al mondo", spiega Chris Clark, Product Manager, YouTube Music.

Le classifiche YouTube comprendono le Novità musicali e i brani più popolari del momento (viene aggiornata più volte al giorno per una panoramica in tempo reale, fornisce un'istantanea dei video con cui gli utenti interagiscono); le Top Songs, cioè i brani più riprodotti su YouTube (rispecchia il modo in cui gli utenti usufruiscono della musica sulla piattaforma e le diverse modalità con cui gli artisti utilizzano YouTube per condividere la propria musica). C'è anche la sezione Top Artists che mette in evidenza gli artisti più popolari su YouTube, in base alla alle visualizzazioni totali della loro discografia complessiva.

E i Top Music Videos che evidenziano i video ufficiali più visti sulla piattaforma. Queste tre ultime classifiche verranno aggiornate ogni domenica dalle ore 21.

Oltre all'Italia, tra i 44 paesi interessati alla novità ci sono Stati Uniti, Giappone, Germania, Brasile e Regno Unito, la pagina di riferimento è YouTube.com/charts.