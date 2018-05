LinkedIn compie 15 anni, in Italia ha 11 milioni utenti

Compie 15 anni LinkedIn, la pioniera delle piattaforme professionali. Lanciata il 5 maggio del 2003, al momento ha raggiunto oltre 562 milioni di membri a livello globale. L'Italia, con i suoi 11 milioni di utenti, è la terza community più grande in Europa dopo Inghilterra e Francia che contano rispettivamente, 25 milioni e 16 milioni di iscritti. I tre lavori con la crescita più rapida sulla piattaforma negli ultimi 15 anni sono stati: il venditore, l'assistente amministrativo e il consulente. Mentre i tre settori con la crescita più rapida negli ultimi 15 anni sono stati Internet, computer games e outsourcing.

"Quando abbiamo aperto la sede italiana nel 2011 c'erano poco più di due milioni di iscritti - spiega Marcello Albergoni, Head of Italy di LinkedIn -. Poter annunciare oggi di aver quintuplicato questo numero in poco più di sei anni ci rende orgogliosi di far parte di un progetto che ogni giorno aiuta milioni di persone ad avere successo nella propria carriera".

Nata nel 2003 come la prima piattaforma di social media per professionisti, LinkedIn ha raggiunto 2,708 utenti nella sua prima settimana e due anni dopo questo numero si è trasformato in 2 milioni di lavoratori iscritti al network. Nel giugno 2016 è stata rilevata da Microsoft. Originariamente pensata per trovare lavoro in maniera semplice e creare connessioni, la piattaforma è diventata nel tempo più complessa, di recente ha aggiunto anche la possibilità di mandare gif animate nei messaggi diretti. E ha fatto scuola, ispirando una serie di concorrenti. A partire da Facebook che ha una funzione di 'job post', ma c'è anche Monster e di recente WhatsApp ha lanciato funzionalità aggiuntive pensate per le aziende.