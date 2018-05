Cambridge Analytica ferma le attività

Cambridge Analytica cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società in una nota. "Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate" si legge nella nota. La società ha avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna, Cambridge Analytica è stata al centro dello scandalo dei dati di Facebook.

Nel marzo scorso, la società ha sospeso il suo amministratore delegato, Alexander Nix, annunciando l'avvio di un'indagine indipendente per stabilire eventuali condotte illegali nel lavoro condotte sulle campagne elettorali.

La società ha deciso di chiudere le serrande dopo la perdita di clienti e l'aumentare a dismisura delle spese legali nell'indagine legata al caso Facebook, ha spiegato al Wsj una fonte vicina alla vicenda.