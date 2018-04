Cyberbullismo: Ecco Creep, assistente virtuale contro il 'branco digitale'

Il bullismo sempre più spesso passa dalla Rete e dai social network, e il branco si fa digitale: commenti crudeli, condivisioni di video privati, l'uso di hashtag violenti e che terrorizzano, spingono le giovani vittime in un angolo.

E' per contrastare questa realtà che all'inizio dell'anno è nato il progetto europeo Creep che, con tecnologie e soluzioni avanzate di intelligenza artificiale, individua sul nascere e previene gli effetti del cyberbullismo tramite il monitoraggio dei social media con assistenti virtuali attivi h24: i chatbot.

A distanza di alcuni mesi dal lancio, ecco i primi risultati.

"Le vittime di cyberbullismo - racconta Serena Bressan, project manager della Fondazione Kessler, che ha coordinato il progetto - sono prese di mira non soltanto sui social network più noti, ma anche su piattaforme meno note, come ThisCrush. Con Creep, riusciamo non solo a 'proteggere' i ragazzi bullizzati, ma anche a persuadere gli autori a desistere: capiscono che la Rete non è terra di nessuno".

Avviato in Trentino, il progetto - promosso e finanziato da Eit Digital - si propone di allargare nei prossimi anni il raggio di azione in Italia ed Europa.

Creep si avvale in particolare di un software di analisi semantica, che aiuta ad analizzare i social network grazie all'intelligenza artificiale, monitora le interazioni potenzialmente più critiche e individua la caratteristiche dei profili ritenuti più a rischio. Un chatbot, un assitente virtuale, pone domande alla potenziale vittima di cyberbullismo fornendo un primo supporto e individua il 'bullo della Rete', cercando di persuaderlo a desistere, spiegandogli perché sbaglia.(ANSA).