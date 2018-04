Facebook: avvisi su riconoscimento viso

(ANSA) - Facebook ha attivato l'opzione per il riconoscimento facciale in Europa, dopo averla ritirata nel 2012, e contemporaneamente sono partiti gli avvisi agli utenti con la possibilità di scegliere se attivare questa possibilità o meno. "Se attivi questa impostazione, useremo la tecnologia di riconoscimento facciale per capire quando potresti essere presente nelle foto, nei video e nella fotocamera per proteggerti dagli sconosciuti che usano le tue foto, trovare le immagini in cui sei presente ma non ti hanno taggato, comunicare alle persone con disabilità visive chi è presente nella foto o nel video e suggerire alle persone chi potrebbero voler taggare", scrive Facebook nel messaggio che sta iniziando ad arrivare in questi giorni agli utenti italiani ed europei, per poi essere esteso al resto del mondo.

Nei giorni scorsi il gruppo guidato da Mark Zuckerberg, in vista del nuovo regolamento europeo sulla privacy, ha annunciato novità su questo fronte, fra cui anche la limitazione del numero delle azioni che gli under15 possono compiere sulla piattaforma senza l'ok dei genitori. Fra queste anche il ritorno del riconoscimento facciale, a cui aveva rinunciato nel 2012 dopo le preoccupazioni espresse da diversi gruppi di consumatori in materia di privacy. E sul quale pende negli Usa una class action di un gruppo di consumatori recentemente autorizzata da un giudice federale.