Audiweb, a febbraio 34,2 milioni italiani online

Gli utenti italiani online a febbraio sono stati 34,2 milioni, pari al 62,4% della popolazione dai 2 anni in su. Di questi 13 milioni hanno navigato esclusivamente da dispositivi mobili. Sono i dati diffusi da Audiweb. Nel giorno medio - specifica - sono stati 26,5 milioni gli italiani online, con 2 ore e 26 minuti di tempo speso per persona.

Per quanto riguarda la fruizione dai differenti dispositivi rilevati, nel giorno medio a febbraio risulta che 13,6 milioni di italiani dai due anni in su hanno navigato da un pc e 22,7 milioni di italiani maggiorenni anche da smartphone e tablet, con 13 milioni di questi che hanno preferito navigare esclusivamente da dispositivi mobili. Audiweb spiega che a trainare resta la navigazione da 'mobile' che vede coinvolti, in generale, il 51,8% degli italiani maggiorenni e, più in dettaglio, la quasi totalità dei giovani online (il 61,4% dei 18-24enni e il 60% dei 25-34enni), il 57,2% dei 35-54enni e il 38% degli 'over 55'.

In sintesi, per quanto riguarda il tempo dedicato all'online, in questo mese di rilevazione risulta che "il 77% del tempo complessivo dedicato alla fruizione di internet è stato generato dagli accessi da 'mobile', le donne hanno dedicato all'online 26 minuti in più rispetto agli uomini, il tempo quotidiano dedicato alla fruizione di internet supera la media generale nel caso della popolazione più giovane, con 2 ore e 40 per i 18-34enni, arrivando alle 2 ore e 34 minuti nel caso dei 35-54enni.