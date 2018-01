Snapchat, restyling non convince

Non convince il restyling di Snapchat, il nuovo look dell'app per i messaggi "usa e getta" che mette in primo piano i contenuti social e separa gli amici dai post di media e creativi. Nei giorni scorsi la nuova versione dell'applicazione è stata lanciata in Canada, Australia e Gran Bretagna ma le prime impressioni degli utenti non sono state positive. Secondo i dati di Sensor Tower, riportati dal sito TechCrunch, l'83% delle recensioni dell'aggiornamento sull'App Store erano di stampo negativo, da 1 o 2 stelle.



Gli utenti si sono riversati anche su altri social, Twitter in testa, per esprimere disappunto. L'elemento che ha generato più confusione è stato lo spostamento delle Storie nella sezione dei messaggi privati.



Non comincia bene l'anno per Snapchat che già ha chiuso il 2017 in crisi dopo l'approdo a Wall Street e con il flop dell'esordio nel mercato hardware con i suoi occhiali "Spectacles".