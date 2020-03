Twitter raggiunge un accordo con Silver Lake e Elliott che consente all'amministratore delegato Jack Dorsey di restare in carica. In base all'intesa, Silver Lake effettuerà un investimento di un miliardo in Twitter. La società che cinguetta si impegna da parte sua ad allargare il consiglio di amministrazione con tre nuovi componenti e a creare un comitato per rivedere la leadership e la governance.