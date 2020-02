Oppo, il 6 marzo presentazione streaming

Dopo la cancellazione del Mobile World Congress per l'emergenza coronavirus, anche Oppo sceglie lo streaming per il lancio della serie di smartphone 5G Find X2 che contempla anche una versione Pro. E' previsto per il 6 marzo sul canale YouTube dell'azienda cinese.

Secondo le indiscrezioni, il dispositivo avrà anche connessione 5G, un display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione 3K. Il comparto fotografico posteriore dovrebbe contemplare una tripla fotocamera posteriore. Rispetto al modello standard, tuttavia, sulla variante Pro dovrebbe esserci un sensore differente.

Nel corso della presentazione, l'azienda cinese dovrebbe lanciare anche uno smartwatch dal design rettangolare e bordi curvi, che sembra ispirato all'Apple Watch.