Ecco i nuovi smartphone di Honor

Honor porta sul mercato due nuovi smartphone. Il brand giovane di Huawei usa una conferenza in streaming per mostrare i teefoni View 30 Pro e 9X Pro, entrambi con a bordo l'App Gallery di Huawei, cioè il negozio di app alternativo a quello di Google, inaccessibile dopo il "ban" degli Stati Uniti contro l'azienda cinese. Sul palco virtuale - alternativa forzata vista la cancellazione del Mobile World Congress a causa del coronavirus - salgono anche i portatili MagicBook e gli auricolari Magic Earbuds e nuovi cinturini per lo smartwatch MagicWatch 2.

Il pezzo forte è il View 30 Pro, un top di gamma con schermo da 6,57 pollici "forato" nell'angolo in alto a destra per far posto a una doppia fotocamera da selfie (32 megapixel più un ultra-grandangolare da 8 mp). Il retro ricorda il Galaxy S20, con un modulo rettangolare che racchiude il comparto fotografico composto da un sensore da 40 mp targato Sony, coadiuvato da un grandangolare da 12 mp e da un teleobiettivo da 8 mp con zoom ottico 3X.

Sotto al cofano c'è il processore Kirin 990 5G, il più potente di Huawei, con 8 GB di Ram e 128 o 256 GB di memoria interna. La batteria da 4.100 mAh si ricarica al 70% in 30 minuti e ha il reverse charge. I colori sono Ocean Blue, Midnight Black e Icelandic Frost. Prezzo e data di lancio al momento non sono noti. Di fascia media il 9X Pro, con schermo da 6,59 pollici senza tacche né fori. La fotocamera anteriore, da 16 mp, è infatti a comparsa. La fotocamera posteriore poggia su un sensore principale da 48 mp, cui si affianca un grandangolare da 8 mp e un sensore di profondità da 2 mp. Ha chip Kirin 810 di Huawei, 6 GB di Ram, 256 GB di memoria e batteria da 4mila mAh. Arriverà nei colori Midnight Black e Phantom Purple a circa 250 euro.

Nel corso dell'evento Honor ha poi mostrato i due notebook MagicBook da 14 e 15 pollici, con autonomia di 10 ore e prezzi a partire da circa 600 euro, e i nuovi auricolari senza fili Magic Earbuds, attesi ad aprile a circa 130 euro.