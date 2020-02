Coronavirus, Huawei cancella l'evento a Milano

ROMA - A causa dell'emergenza coronavirus, Huawei ha cancellato la presentazione dei suoi nuovi prodotti - tra cui uno smartphone pieghevole - prevista per domani a Milano.



"A seguito delle recenti disposizioni del Sindaco di Milano e l'invito a ridurre gli eventi di partecipazione di massa sul territorio milanese, Huawei cancellerà l'evento in programma domani presso la sua sede di Milano", fa sapere l'azienda in una nota, spiegando che la presentazione dei prodotti sarà trasmessa domani in streaming a livello globale.



I dispositivi Huawei, inizialmente, avrebbero dovuto essere presentati oggi a Barcellona per il Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile che è stata cancellata sempre a causa del coronavirus. La compagnia cinese aveva quindi deciso di ospitare la stampa italiana nella sede milanese per mostrare i nuovi prodotti e trasmettere la presentazione.



Quello di Huawei non sarà l'unico streaming di domani: anche Sony, Realme e Honor - tra le aziende che avrebbero dovuto partecipare alla fiera di Barcellona - presenteranno i nuovi smartphone via internet.(ANSA).