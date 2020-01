Samsung, il nuovo pieghevole sarà così

ROMA - Il nome in codice è Galaxy Bloom, ma sugli scaffali dovrebbe arrivare - forse già a febbraio - come Galaxy Z Flip: è il nuovo pieghevole di Samsung, che a differenza del Fold si piega "a conchiglia" per ridurre le dimensioni quando non è in uso. Stando alle ultime indiscrezioni e immagini raccolte dal sito WinFuture, il dispositivo avrà uno schermo da 6,7 pollici e sarà protetto dal cosiddetto "Ultra Thin Glass". Ci sarà poi un display esterno da 1,06 pollici per leggere l'ora e le notifiche.



Lo smartphone, dal peso di 183 grammi, avrà due fotocamere posteriori, entrambe da 12 megapixel, mentre la fotocamera da selfie è da 10 megapixel, inserita in un forellino centrale nella parte alta dello schermo. All'interno è presente il processore Snapdragon 855+ di Qualcomm, insieme a 8 GB di Ram e 256 GB di memoria interna. I colori disponibili sarebbero il nero e il viola.



Il Galaxy Z Flip dovrebbe essere svelato insieme ai Galaxy S11 in un evento di Samsung in programma l'11 febbraio a San Francisco. Lo smartphone - sempre in base ai rumors - potrebbe essere prenotabile a partire dal 14 febbraio, a un prezzo intorno ai 1.500 euro.(ANSA).