Hi-tech del futuro al Ces di Las Vegas

I trend tecnologici del 2020 saranno tutti in bella mostra al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas, la fiera annuale dell'elettronica di consumo che aprirà i battenti il 7 gennaio tracciando la rotta dell'anno tra elettrodomestici "smart" e auto autonome, televisori futuristici e persino i sex toys, vera novità di questa edizione, presente nella categoria salute e benessere. Oltre 4.500 espositori presenteranno 20mila nuovi prodotti ai 170mila partecipanti attesi alla kermesse. E tra le aziende partecipanti ci sarà - dopo anni di assenza - anche Apple, con manager pronti a parlare di privacy ma anche di domotica in alcune delle 300 conferenze previste.

Tra i padiglioni si vedranno oggetti dotati di intelligenza artificiale o connessi alle reti 5G, che sfruttano la realtà virtuale o quella aumentata; e poi smart cities, sport, robotica e numerosi gadget portati da 1.200 startup di 45 Paesi. Un posto di primo piano l'avranno le tv più hi-tech e costose messe a punto da Lg, Samsung, Sony e le altre aziende del settore: pannelli sempre più grandi, arrotolabili e a scomparsa, con risoluzione altissima (8K) e la nuova tecnologia a micro Led che consente di avere i vantaggi delle tv Oled ma a un prezzo inferiore.

Numerosissimi saranno gli oggetti connessi a internet che si comandano con la voce, nell'ecosistema di Google o dell'assistente virtuale Alexa di Amazon, ma anche di Apple. La compagnia di Cupertino farà una rara apparizione alla kermesse, dove saranno in mostra diversi gadget compatibili con il sistema HomeKit della Mela per controllare i dispositivi in casa. E in casa trovano posto gli elettrodomestici come i nuovi frigo di Samsung e Lg: dotati di display, fotocamere e intelligenza artificiale, monitorano i cibi che abbiamo, propongono ricette e ci ricordano di comprare quel che manca.