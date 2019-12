Apple: Bloomberg, team segreto lavora sui satelliti

Apple ha un "team segreto" che lavora sui satelliti e la relativa tecnologia wireless, per trasmettere i dati e portare la connettività internet direttamente ai dispositivi dei suoi clienti. Lo scrive Bloomberg citando persone a conoscenza del progetto.

Nel gruppo ci sarebbero una dozzina di ingegneri aerospaziali e satellitari, al lavoro per sviluppare il progetto in un arco di tempo di cinque anni. Il lavoro sarebbe ancora nelle fasi iniziali e potrebbe essere abbandonato, riferiscono ancora le fonti, anche se il Ceo di Apple, Tim Cook, avrebbe mostrato interesse per il progetto e lo avrebbe indicato prioritario.

L'ambito di ricerca potrebbe portare alla possibilità di trasmettere dati ai dispositivi degli utenti, come gli smartphone, ma anche a rendere più precisa la geolocalizzazione per migliorare le mappe e altri servizi. Al momento non è chiaro se Apple intenda dotarsi di una propria costellazione di satelliti, o se invece punti a sviluppare apparecchiature a terra che sfruttano i dati di satelliti esistenti.