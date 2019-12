Disponibile il Mac Pro di Apple, costa come un'auto di lusso

Apple ha reso disponibile il suo nuovo Mac Pro, il computer destinato agli utenti professionali. Il pc si può ordinare sul sito dell'azienda a un prezzo di partenza, per la versione base, superiore ai 6mila euro. Ma per la configurazione più potente - con processore, memoria, scheda grafica e spazio d'archiviazione al top - si arriva a 60mila euro. Monitor escluso: per il display da 32 pollici pensato per essere usato col nuovo computer bisogna mettere in conto altri 5-6mila euro.

Il prezzo elevato del Mac Pro ha scatenato l'ironia degli utenti di Twitter in tutto il mondo. Se non manca chi evidenzia la qualità del pc, ci sono persone che mettono a confronto il costo del computer con quello di altri beni. "Puoi comprare una Tesla Model 3 full optional (anche con pilota automatico) per 300 dollari in più di un Mac Pro nella configurazione top e il monitor", scrive Brad. Altri paragoni riguardano Mercedes, Audi e il nuovo CyberTruck di Tesla. Ma non solo: "Per quella cifra in Portogallo puoi comprare una casa", twitta Michael.

Le battute prendono di mira anche l'aspetto "a grattugia" del Mac Pro, ma soprattutto il prezzo delle ruote per il pc. Se si vogliono le rotelle al posto dei piedini, infatti, bisogna sborsare altri 480 euro. Con quella cifra - osservano in parecchi - si comprano tutti e quattro gli pneumatici dell'auto.