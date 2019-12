Su Alexa di Amazon arrivano gli approfondimenti

A partire da questa settimana Alexa, l'assistente personale di Amazon basato sull'intelligenza artificiale e sui comandi vocali, darà agli utenti italiani una nuova esperienza per le notizie, fornendo contenuti aggiuntivi di approfondimento dei principali media italiani tra cui ANSA, Rai, TGCOM24, Radio 24, Rds, Rtl. Nello specifico, gli approfondimenti dell'ANSA riguarderanno le videonews che verranno riprodotte sui dispositivi con schermo, come ad esempio Echo Show.

"Con le notizie di approfondimento, le persone potranno accedere non solo a brevi aggiornamenti sulle notizie ma a resoconti più dettagliati", spiega la società in un comunicato. Ai nuovi utenti basterà chiedere "Alexa, dimmi le notizie di oggi" per accedere alle notizie di approfondimento.

Per i clienti che hanno già impostato le fonti preferite di notizie nel Sommario Quotidiano, basterà aggiornare la lista dall'app Alexa, selezionando fornitori di notizie di approfondimento. Le notizie saranno fruibili su qualsiasi dispositivo con Alexa integrata; a seconda del dispositivo, l'assistente personale potrà riprodurre le notizie video sui dispositivi con schermo, come appunto, Echo Show. Gli altri dispositivi trasmetteranno invece le notizie in formato audio.